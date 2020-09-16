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Правительство согласовало увольнение главы Черниговской ОГА Прокопенко
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16 сентября 2020, 15:33 9

Правительство согласовало увольнение главы Черниговской ОГА Прокопенко

16 сентября 2020, 15:33 9
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Кандидатура нового главы Черниговской ОГА пока неизвестна
Кандидатура нового главы Черниговской ОГА пока неизвестна
Фото: Facebook
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Кабинет министров согласовал увольнение Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской областной государственной администрации.

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: назначить (проектами распоряжений Кабинета...

Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 16 сентября 2020 года.

Напомним, в субботу, 12 сентября глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко заявил, что уходит в отставку из-за "лишения влияния на кадровую политику".

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Кабмин увольнение Прокопенко Андрей Чернигов Черниговская область ОГА глава
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