Правительство согласовало увольнение главы Черниговской ОГА Прокопенко

Кандидатура нового главы Черниговской ОГА пока неизвестна

Кандидатура нового главы Черниговской ОГА пока неизвестна

Фото: Facebook

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Напомним, в субботу, 12 сентября глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко заявил, что уходит в отставку из-за "лишения влияния на кадровую политику".

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