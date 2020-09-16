Правительство согласовало увольнение главы Черниговской ОГА Прокопенко
Кандидатура нового главы Черниговской ОГА пока неизвестна
Кандидатура нового главы Черниговской ОГА пока неизвестна
Кабинет министров согласовал увольнение Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской областной государственной администрации.
Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: назначить (проектами распоряжений Кабинета...Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 16 сентября 2020 года.
Напомним, в субботу, 12 сентября глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко заявил, что уходит в отставку из-за "лишения влияния на кадровую политику".
Читайте также: "Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского.
Черновцы требуют от власти возместить убытки из-за COVID-19Все новости »
16 сентября 2020, 15:29Премьер объяснил, почему в бюджете на 2021 год заложен большой дефицит
16 сентября 2020, 15:23Правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны
16 сентября 2020, 14:41
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского