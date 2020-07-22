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22 липня 2020, 10:47 16

"Слуга народу" Скічко підтвердив, що є одним із кандидатів на пост мера Черкас

22 липня 2020, 10:47 16
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Рішення про його висування має затвердити партія
Рішення про його висування має затвердити партія
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Скічко, відповідаючи на питання про чутки навколо його ймовірної участі у місцевих виборах, підтвердив, що є одним із кандидатів на пост міського голови Черкас.

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK.

Я є одним із кандидатів на пост кандидата в мери Черкас. На сьогоднішній день це рішення не прийнято. Я людина команди, я думаю що варто зачекати трішки і подивитись кого партія висуне, але я є одним із кандидатів на пост мера", - заявив Скічко.

Відповідаючи на запитання щодо джерел фінансування своєї передвиборчої кампанії Скічко відповів: "Питання бюджету кампанії, як показав попередній рік... він може бути абсолютно різний: люди вигравали з мінімальним бюджетом, програвали з максимальним бюджетом. На сьогоднішній день, це більше питання стартових позицій, технології і стратегії, і довіри людей. Люди обирають того, кому вони будуть довіряти".

На думку нардепа, у нього достатньо кваліфікації в тому, щоб розібратися в роботі на посаді мера і як саме можливо покращити життя черкащан.

Всюди, якщо ти хочеш розібратися, ти можеш розібратися в цьому. Ти можеш взагалі зібрати команду яка тобі допоможе. Поруч зі мною є команда експертів з інфраструктури, які разом працюють над цими питаннями", - резюмував Скічко.

Раніше стало відомо, хто піде від "Слуги народу" у мери Харкова, Одеси і Дніпра.

Нагадаємо, Корнієнко заявив, що партія "Слуга народу" висуне своїх кандидатів на посади мерів обласних центрів.

вибори Укрзализныця Черкаси Слуга народа мер депутат
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