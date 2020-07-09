У Чернігівському СІЗО в`язні голодують через незадовільні умови утримання

При допустимому плановому наповненні установи у 375 в’язнів у СІЗО утримують 406 осіб

При допустимому плановому наповненні установи у 375 в’язнів у СІЗО утримують 406 осіб

Фото: Офіс омбудсмана

Офіс Омбудсмана перевірив Чернігівське СІЗО, де через незадовільні умови утримання та невідповідне поводження персоналу установи в’язні відмовляються вживати їжу.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Омбудсмана, пише RegioNews.

Оглянувши близько 20 камер та поспілкувавшись майже зі 100 засудженими та особами, узятими під варту, члени моніторингової групи отримали скарги щодо неналежних умов утримання, низької якості їжі, а також невідповідного поводження персоналу установи під час проведення планових та позапланових обшуків камер та особистого догляду в’язнів.

Зокрема, на час візиту в установі було виявлено двох осіб, які відмовились від вживання їжі, один з яких через неналежні умови утримання. Стан здоров’я голодуючих перебуває на постійному контролі медичного персоналу, — йдеться у повідомленні.

У всіх оглянутих камерах порушуються норми житлової площі.

Зокрема, в одній із перенаповнених камер членами моніторингової групи з’ясовано, що одного ув’язненого не було забезпечено індивідуальним спальним місцем. Внаслідок цього утримуваним доводиться спати по черзі.

В установі також виявлено випадки порушення права на професійну правничу допомогу. Зокрема, ув’язнених не завжди повідомляють про час проведення дисциплінарних комісій.

Огляд в’язнів при прибутті до установи та перед миттям медичним працівником проводиться у неналежних умовах з порушенням права на приватність та в присутності сторонніх осіб (інших в’язнів та працівників установи). У кімнаті для проведення особистих оглядів у збірному відділенні відсутня система опалення (обігріву), — повідомили в Офісі Омбудсмана.

Виявлено також порушення вимог плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу в установах виконання покарань.

Зокрема, персонал установи не завжди дотримується маскового режиму, не користується гумовими рукавичками та антисептичними засобами. Замість дезрозчину санітарні вузли збірного відділення оброблено порошком "Економ Дез хлору". Не проводиться утилізація використаних засобів захисту та медичних відходів.

За результатом моніторингового візиту до вказаної установи, Міністерства юстиції України та інших органів влади буде спрямовано відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав в’язнів та наданням рекомендацій щодо їх усунення.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Україні закриють вісім колоній.