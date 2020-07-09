В Черниговском СИЗО заключенные голодуют из-за неудовлетворительных условий содержания
Офис Омбудсмена проверил Черниговское СИЗО, где из-за неудовлетворительных условий содержания и несоответствующего поведения персонала учреждения заключенные отказываются принимать пищу.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Омбудсмена, пишет RegioNews.
Осмотрев около 20 камер и пообщавшись почти со 100 осужденными и лицами, взятыми под стражу, члены мониторинговой группы получили жалобы относительно ненадлежащих условий содержания, низкого качества пищи, а также несоответствующего обращения персонала учреждения во время проведения плановых и внеплановых обысков камер и личного досмотра заключенных.
В частности, на время визита в учреждении было выявлено двух человек, которые отказались от еды, один из которых за ненадлежащие условия содержания. Состояние здоровья голодающих находится на постоянном контроле медицинского персонала, — говорится в сообщении.
Во всех осмотренных камерах нарушаются нормы жилой площади.
В частности, в одной из перенаповнених камер членами мониторинговой группы выяснено, что одного заключенного не был обеспечен индивидуальным спальным местом. Вследствие этого удерживаемым приходится спать по очереди.
В учреждении также выявлены случаи нарушения права на профессиональную юридическую помощь. В частности, заключенных не всегда сообщают о времени проведения дисциплинарных комиссий.
Осмотр узников при прибытии в учреждение и перед мытьем медицинским работником проводится в ненадлежащих условиях с нарушением права на приватность и в присутствии посторонних лиц (других заключенных и сотрудников учреждения). В комнате для проведения личных досмотров в сборном отделении отсутствует система отопления (обогрева), — сообщили в Офисе Омбудсмена.
Выявлены также нарушения требований плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения коронавирус в учреждениях исполнения наказаний.
В частности, персонал учреждения не всегда придерживается масочного режима, не пользуется резиновыми перчатками и антисептическими средствами. Вместо дезраствора санитарные узлы сборного отделения обработано порошком "Эконом Дез хлора". Не проводится утилизация использованных средств защиты и медицинских отходов.
По результатам мониторингового визита в указанное учреждение, Министерство юстиции Украины и другие органы власти будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению.
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