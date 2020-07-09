15:11  09 июля
Вместо Александра Дануцы Кировоградскую ячейку "Слуги Народа” возглавит Никита Потураев
21:00  09 июля
В Украине создадут Комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе
16:04  09 июля
В Украине закроют восемь колоний
UA | RU
UA | RU
09 июля 2020, 19:41

В Черниговском СИЗО заключенные голодуют из-за неудовлетворительных условий содержания

09 июля 2020, 19:41
Читайте також українською мовою
При допустимом плановом наполнении учреждения в 375 заключенных в СИЗО удерживают 406 человек
При допустимом плановом наполнении учреждения в 375 заключенных в СИЗО удерживают 406 человек
Фото: Офис омбудсмена
Читайте також
українською мовою

Офис Омбудсмена проверил Черниговское СИЗО, где из-за неудовлетворительных условий содержания и несоответствующего поведения персонала учреждения заключенные отказываются принимать пищу.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Омбудсмена, пишет RegioNews.

Осмотрев около 20 камер и пообщавшись почти со 100 осужденными и лицами, взятыми под стражу, члены мониторинговой группы получили жалобы относительно ненадлежащих условий содержания, низкого качества пищи, а также несоответствующего обращения персонала учреждения во время проведения плановых и внеплановых обысков камер и личного досмотра заключенных.

В частности, на время визита в учреждении было выявлено двух человек, которые отказались от еды, один из которых за ненадлежащие условия содержания. Состояние здоровья голодающих находится на постоянном контроле медицинского персонала, — говорится в сообщении.

Во всех осмотренных камерах нарушаются нормы жилой площади.

В частности, в одной из перенаповнених камер членами мониторинговой группы выяснено, что одного заключенного не был обеспечен индивидуальным спальным местом. Вследствие этого удерживаемым приходится спать по очереди.

В учреждении также выявлены случаи нарушения права на профессиональную юридическую помощь. В частности, заключенных не всегда сообщают о времени проведения дисциплинарных комиссий.

Осмотр узников при прибытии в учреждение и перед мытьем медицинским работником проводится в ненадлежащих условиях с нарушением права на приватность и в присутствии посторонних лиц (других заключенных и сотрудников учреждения). В комнате для проведения личных досмотров в сборном отделении отсутствует система отопления (обогрева), — сообщили в Офисе Омбудсмена.

Выявлены также нарушения требований плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения коронавирус в учреждениях исполнения наказаний.

В частности, персонал учреждения не всегда придерживается масочного режима, не пользуется резиновыми перчатками и антисептическими средствами. Вместо дезраствора санитарные узлы сборного отделения обработано порошком "Эконом Дез хлора". Не проводится утилизация использованных средств защиты и медицинских отходов.

По результатам мониторингового визита в указанное учреждение, Министерство юстиции Украины и другие органы власти будет направлен соответствующий отчет с указанием выявленных нарушений прав заключенных и предоставлением рекомендаций по их устранению.

Напомним, сегодня стало известно, что в Украине закроют восемь колоний.

заключенные СИЗО Чернигов Черниговская область тюрьма Омбудсмен
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине закроют восемь колоний
09 июля 2020, 16:04
Кабинет министров назначил нового языкового омбудсмена
08 июля 2020, 16:28
Очередное наследство Атрошенко: мэр Чернигова задекларировал еще почти 165 миллионов
08 июля 2020, 16:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »