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ЦВК призначила вибори на окрузі померлого нардепа Давиденка
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
05 червня 2020, 14:35 14

ЦВК призначила вибори на окрузі померлого нардепа Давиденка

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05 червня 2020, 14:35 14
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Кошти із бюджету на їх проведення досі не виділені
Фото: flickr
Кошти із бюджету на їх проведення досі не виділені

Центральна виборча комісія під час засідання 5 червня призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі 208 (Чернігівська область) на 25 жовтня у разі виділення фінансування з бюджету.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання ЦВК, передає RegioNews.

Комісія отримала засвідчену копію свідоцтва про смерть народного депутата 9 скликання Валерія Давиденка, і ухвалила рішення про проведення виборів на цьому окрузі одночасно із місцевими.

Призначити проміжні вибори народного депутата України в ОВО №208 (Чернігівська область) на неділю, 25 жовтня 2020 року", - сказала член ЦВК Олександра Кармаза.

За її словами, виборчий процес на окрузі розпочнеться наступного дня після опублікування постанови, якщо будуть виділені кошти із бюджету, орієнтовно це 26 серпня.

Голова ЦВК Олег Діденко повідомив, що комісія стикнулася із "певними складнощами", основна з яких - відсутність бюджетних асигнувань для організації підготовки виборів, і від цього залежить дата публікації постанови про призначення проміжних виборів у 208-му окрузі.

Нагадаємо, 23 травня у Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденка, 25 травня, з ним попрощалися в лікарні у Феофанії.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденка за статтею "вбивство". Правоохоронні органи розглядають кілька версій загибелі нардепа: самогубство, доведення до самогубства або замовне вбивство.

Після смерті народного депутата ЦВК має оголосити про проведення довиборів на окрузі, але поки що цього не зроблено. Офіційна причина - у бюджеті цього року не передбачені кошти на довибори нардепів.

5 червня колишній народний депутат Олег Ляшко заявив, що збирається повернутися у Верховну Раду в разі перемоги на дочасних виборах, які має оголосити ЦВК.


вибори Верховна Рада ЦВК Валерій Давиденко
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