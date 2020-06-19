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19 июня 2020, 14:42 3

Бывший политзаключенный из Ровно хочет участвовать в выборах в Верховную Раду по 208-му округу

19 июня 2020, 14:42 3
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Николай Карпюк хочет побороться за депутатский мандат с Олегом Ляшко и Андреем Богданом
Фото: Николай Карпюк Facebook
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Известный ровенский политический и общественный деятель Николай Карпюк, почти 5 лет отсидевший в российских тюрьмах решил баллотироваться на довыборах в Верховную раду по 208-му избирательному округу на Черниговщине.

Об этом сам Николай Карпюк написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

...Ко мне обратились десятки людей с вопросом, а не хочу ли я попробовать свои силы на выборах в 208 округе. Некоторые даже предлагали помощь. Ответы очень кратко. Я не гречкосей, я не буду ни с кем договариваться. Поэтому мне интересно и важно услышать жителей самого округа видят ли они меня своим представителем. Поэтому участие в выборах я не исключаю, но нужно мнение украинцев”, – написал в Facebook Николай Карпюк.

Позже он добавил, что решил идти на выборы:

Спасибо за активную позицию в независимости от вашей точки зрения относительно выборов в 208 округе.
Главное это не быть равнодушным! За несколько дней ко мне обратились и активисты, которые предложили свою помощь, и бизнес, который готов дать деньги, и "гречкосеи”, которые попросили не лезть. Чувствую, что должна и буду приобщаться к выборам, но мне нужна команда. Ибо один в поле не воин!”, – попросил будущий кандидат.

Друзья, спасибо за поддержку! Спасибо за активную позицию в независимости от вашей точки зрения относительно выборов в 208...

Опубликовано Николаем Карпюком Четверг, 18 июня 2020 г.

Напомним, что выборы в этом округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.

Также, известно, что о своем участии в 208-м округе уже заявили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, бывший нардеп от БПП Александр Грановский.

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