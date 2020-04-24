Черниговская область: вторая смерть от COVID-19, инфицировано 22 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.
Вчера ПЦР-тестированием подтверждено коронавирус у жителя Чернигова. Это мужчина, жену которого с диагнозом коронавирус госпитализировано ранее. 13 апреля он вернулся из Российской Федерации через пункт пропуска "Бачевск” в Сумской области. Мужчина на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача.
Коронавирус подтвержден у больной из села Журавка Варвинского района. Лечилась в инфекционном отделении Прилуцкой городской больницы. Женщина умерла вчера от осложнений.
Ее муж госпитализирован в эту же больницу. У него диагностирован коронавирус, получает соответствующее лечение.
ПЦР-тестированием подтверждено коронавирус у медика из Варвы, она дома, лечится амбулаторно.
Коронавирус обнаружен у женщины, которая лечилась с пневмонией в Носовской ЦРБ. Больную переведут в Нежинскую городскую больницу. Сотрудники лабораторного центра расследуют все обстоятельства инфицирования, устанавливают всех контактных лиц, им проведут ПЦР-тестирование.
На сегодня в области 22 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Два случая – летальные.
Четверо выздоровели и выписаны из больниц.
На внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС признали три населенных пункта области очагами вспышки инфекционной болезни: село Буда Корюковского района, село Красносільське Борзнянского района, город Чернигов. Возобновлен статус очага инфекционной болезни относительно села Комаровка Борзнянского района.
- 19:39 24 апреля Муж Ирины Венедиктовой носит элитные часы с бриллиантами
- 19:07 24 апреля Руководить двумя РГА в Харьковской области поставили адвоката и медика-юриста
- 18:39 24 апреля Суд отменил круглосуточный домашний арест для Татьяны Чорновол
- 18:32 24 апреля Карантин в Украине: как будут снимать
- 18:30 24 апреля Закрытие КП на границе Херсонской области и Крыма оспаривают в суде
- 18:15 24 апреля Освобожденные из плена моряки получили статус участников боевых действий
- 22:15 23 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков