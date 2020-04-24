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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
24 апреля 2020, 15:00 42

Черниговская область: вторая смерть от COVID-19, инфицировано 22 человек

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24 апреля 2020, 15:00 42
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Четыре населенных пункта области признали очагами вспышки инфекционной болезни
Фото из открытых источников
Четыре населенных пункта области признали очагами вспышки инфекционной болезни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

Вчера ПЦР-тестированием подтверждено коронавирус у жителя Чернигова. Это мужчина, жену которого с диагнозом коронавирус госпитализировано ранее. 13 апреля он вернулся из Российской Федерации через пункт пропуска "Бачевск” в Сумской области. Мужчина на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача.

Коронавирус подтвержден у больной из села Журавка Варвинского района. Лечилась в инфекционном отделении Прилуцкой городской больницы. Женщина умерла вчера от осложнений.

Ее муж госпитализирован в эту же больницу. У него диагностирован коронавирус, получает соответствующее лечение.

ПЦР-тестированием подтверждено коронавирус у медика из Варвы, она дома, лечится амбулаторно.

Коронавирус обнаружен у женщины, которая лечилась с пневмонией в Носовской ЦРБ. Больную переведут в Нежинскую городскую больницу. Сотрудники лабораторного центра расследуют все обстоятельства инфицирования, устанавливают всех контактных лиц, им проведут ПЦР-тестирование.

На сегодня в области 22 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Два случая – летальные.

Четверо выздоровели и выписаны из больниц.

На внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС признали три населенных пункта области очагами вспышки инфекционной болезни: село Буда Корюковского района, село Красносільське Борзнянского района, город Чернигов. Возобновлен статус очага инфекционной болезни относительно села Комаровка Борзнянского района.


Черниговская область коронавирус болезнь смерти смерть
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