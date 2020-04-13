Великдень в Одесі: особливості святкування на карантині

Священнослужителі Одеської єпархії Української православної церкви розповіли, де на Великдень будуть проходити богослужіння

Священнослужителі Одеської єпархії Української православної церкви розповіли, де на Великдень будуть проходити богослужіння

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Лоция.

13 квітня на засіданні оперативного штабу по боротьбі з COVID-19 була представлена карта з локаціями, де можна буде освятити з найменшим ризиком для здоров'я, на думку священнослужителів, свої великодні кошики.

Архиєпископ Діодор повідомив, що служба розпочнеться опівночі 19 квітня і триватиме до 3:00, храми відкриють в 6:00 і будуть приймати парафіян до 12:00, щоб не допустити скупчення людей у храмах.

"Сьогодні в храмах Одеської єпархії старанно виконуються всі вимоги карантину, всі санітарно-епідеміологічні вимоги, соціальна дистанція, не півтора-два, а три метри. Всі люди стоять в масках і навіть священнослужителі. При вході на територію багатьох храмів безконтактно вимірюють температуру. Ми робимо все можливе, щоб ніхто не хворів", — заявив священнослужитель.

Обіцяють, що в тих районах міста, де храмів найменша кількість, додатково будуть стояти священики прямо на вулиці з записом великоднього богослужіння і церковних дзвонів, будуть святити приношення без відвідування храму.

Ось карта локацій, де це можна зробити.

Варто зазначити, що у Вербну неділю одесити масово прагнули потрапити в церкву. Таку безвідповідальну поведінку людей засудив голова Одеської ОДА Максим Куций.

Він зазначив, що велика кількість людей стояли дуже близько один від одного і без масок.

"Припускаю, що в прийдешню неділю ситуація може погіршитися. Сподіваюся, цей день не стане відправною точкою масового захворювання", - написав він на своїй сторінці в Facebook.