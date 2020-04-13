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13 квітня 2020, 17:46 6

Великдень в Одесі: особливості святкування на карантині

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13 квітня 2020, 17:46 6
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Священнослужителі Одеської єпархії Української православної церкви розповіли, де на Великдень будуть проходити богослужіння
Священнослужителі Одеської єпархії Української православної церкви розповіли, де на Великдень будуть проходити богослужіння

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Лоция.

13 квітня на засіданні оперативного штабу по боротьбі з COVID-19 була представлена карта з локаціями, де можна буде освятити з найменшим ризиком для здоров'я, на думку священнослужителів, свої великодні кошики.

Архиєпископ Діодор повідомив, що служба розпочнеться опівночі 19 квітня і триватиме до 3:00, храми відкриють в 6:00 і будуть приймати парафіян до 12:00, щоб не допустити скупчення людей у храмах.

"Сьогодні в храмах Одеської єпархії старанно виконуються всі вимоги карантину, всі санітарно-епідеміологічні вимоги, соціальна дистанція, не півтора-два, а три метри. Всі люди стоять в масках і навіть священнослужителі. При вході на територію багатьох храмів безконтактно вимірюють температуру. Ми робимо все можливе, щоб ніхто не хворів", — заявив священнослужитель.

Обіцяють, що в тих районах міста, де храмів найменша кількість, додатково будуть стояти священики прямо на вулиці з записом великоднього богослужіння і церковних дзвонів, будуть святити приношення без відвідування храму.

Ось карта локацій, де це можна зробити.

Варто зазначити, що у Вербну неділю одесити масово прагнули потрапити в церкву. Таку безвідповідальну поведінку людей засудив голова Одеської ОДА Максим Куций.

Він зазначив, що велика кількість людей стояли дуже близько один від одного і без масок.

"Припускаю, що в прийдешню неділю ситуація може погіршитися. Сподіваюся, цей день не стане відправною точкою масового захворювання", - написав він на своїй сторінці в Facebook.


коронавірус карантин Максим Куций Великдень церква
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