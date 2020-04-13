У Запорізькій області 85 осіб захворіли на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр.
Всього в Запорізькій області 210 осіб перевірили на наявність вірусу. 124 людини зняли з обліку, так як у них не знайшли COVID-19. В області вже 10 людина одужала від хвороби, а один чоловік помер.
Що стосується міста Запоріжжя, то на даний момент в місті вірус підтвердився у 36 інфікованих. З них у лікарнях на стаціонарному лікуванні перебувають 12 чоловік і вдома на самоізоляції - ще 24 людини.
У той же час, Запорізька ОДА повідомляє, що обласний лабораторний центр МОЗ отримав нове обладнання, яке дозволить істотно збільшити кількість проведених тестів на коронавірус (проводили 150 тестувань на добу, зараз зможуть проводити близько 300).
Так, лабораторія отримала обладнання як гуманітарну допомогу від одного з промислових підприємств міста.
За словами головного державного санітарного лікаря Запорізької області Романа Терехова, таких тест-систем в Україні всього дві, одна з них — сьогодні передана запорожцям.
За словами Терехова, останнім часом різко збільшилася кількість хворих на коронавірус, а все тому, що лабцентр почав обстежувати медичних працівників, контактних людей, родичів раніше захворіли хворих, а також хворих з пневмоніями.
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