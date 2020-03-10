Чернігівщина: на хабарі погорів митник
Співробітнику Державної митної служби повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, повідомляє RegioNews із посиланням на Прокуратуру Чернігівської області.
Службовець Північної митниці налагодив злочину схему одержання неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, які ввозилися на територію України.
Правоохоронця викрито під час одержання хабара у лютому 2020 року прокурорами регіональної прокуратури спільно з УСБУ в Чернігівській області.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою особою дій з використанням наданого їй службового становища) КК України триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
У разі доведення вини йому загрожує покарання до 4 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Чернігівщині військового засуджено до 9 років ув’язнення за убивство старшини. Він наніс колезі по службі удар ножем в грудну клітку, внаслідок чого той помер на місці.
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