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10 березня 2020, 11:14

Чернігівщина: з Десни витягнули автомобіль із загиблим водієм

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10 березня 2020, 11:14
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Поблизу села Велике Устя Сосницького району авто з’їхало з майже 3-метрового берега в річку і затонуло
Фото із сайту ДСНС України, Поліції в Чернігівській області
Поблизу села Велике Устя Сосницького району авто з’їхало з майже 3-метрового берега в річку і затонуло

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

9-го березня о 21:55 до Служби порятунку "101" у Сосницькому районі надійшло повідомлення: біля села Велике Устя у річці Десна потонув автомобіль ВАЗ-2121 "Нива" разом із його власником.

Водолази-піротехніки відшукали на дні водойми автомобіль, закріпили за нього трос і підняли на берег автокраном.

Водій врятуватися не зміг. За словами свідків, того вечора чоловік зі знайомими був на риболовлі. Авто з’їхало з майже 3-метрового крутого берега в річку і затонуло.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.


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