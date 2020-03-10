Чернігівщина: з Десни витягнули автомобіль із загиблим водієм

Поблизу села Велике Устя Сосницького району авто з’їхало з майже 3-метрового берега в річку і затонуло

Фото із сайту ДСНС України, Поліції в Чернігівській області

Поблизу села Велике Устя Сосницького району авто з’їхало з майже 3-метрового берега в річку і затонуло

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

9-го березня о 21:55 до Служби порятунку "101" у Сосницькому районі надійшло повідомлення: біля села Велике Устя у річці Десна потонув автомобіль ВАЗ-2121 "Нива" разом із його власником.

Водолази-піротехніки відшукали на дні водойми автомобіль, закріпили за нього трос і підняли на берег автокраном.

Водій врятуватися не зміг. За словами свідків, того вечора чоловік зі знайомими був на риболовлі. Авто з’їхало з майже 3-метрового крутого берега в річку і затонуло.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.