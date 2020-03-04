На Чернігівщині військового засуджено до 9 років ув’язнення за убивство старшини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону України.
Сьогодні завершено судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням військовослужбовця Бобровицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вчиненні умисного вбивства співслужбовця.
Резонансний випадок трапився на території військового об’єкту 9 серпня 2019 року. Установлено, що о 22 год. 40 хв. між двома військовослужбовцями – старшим сержантом та старшиною ЗСУ в розташуванні збірного пункту Чернігівського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, виник словесний конфлікт з образами особистого характеру.
Один з військовослужбовців, старший сержант ЗСУ, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у свого вчинку умисно наніс співслужбовцю один удар ножем в область грудної клітки, внаслідок чого потерпілий помер на місці.
4 березня Деснянським районним судом Чернігова обвинуваченого визначено винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України. За умисне вбивство злочинцю призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.
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