Черниговская область: на взятке погорел сотрудник таможни
Сотруднику Государственной таможенной службы сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Черниговской области.
Служащий Северной таможни наладил преступную схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией, которые ввозились на территорию Украины.
Его разоблачили во время получения взятки в феврале 2020 года прокурорами региональной прокуратуры совместно с УСБУ в Черниговской области.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 368 (получение служебным лицом неправомерной выгоды за совершение таким лицом действий с использованием предоставленного ей служебного положения) УК Украины продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
В случае доказательства вины ему грозит наказание до 4 лет лишения свободы.
Напомним, в Черниговской области военный осужден к 9 годам заключения за убийство старшины. Он нанес коллеге по службе удар ножом в грудную клетку, в результате чего тот скончался на месте.
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