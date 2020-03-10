Черниговская область: на взятке погорел сотрудник таможни

Служащий Северной таможни наладил схему получения взяток за беспрепятственное оформление автомобилей с иностранной регистрацией

Служащий Северной таможни наладил схему получения взяток за беспрепятственное оформление автомобилей с иностранной регистрацией

Сотруднику Государственной таможенной службы сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Черниговской области.

Служащий Северной таможни наладил преступную схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией, которые ввозились на территорию Украины.

Его разоблачили во время получения взятки в феврале 2020 года прокурорами региональной прокуратуры совместно с УСБУ в Черниговской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 368 (получение служебным лицом неправомерной выгоды за совершение таким лицом действий с использованием предоставленного ей служебного положения) УК Украины продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины ему грозит наказание до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области военный осужден к 9 годам заключения за убийство старшины. Он нанес коллеге по службе удар ножом в грудную клетку, в результате чего тот скончался на месте.