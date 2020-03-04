На Чернігівщині затримали групу торговців жінками

Правоохоронці затримали групу осіб, які впродовж тривалого часу вербували жінок для роботи в борделях ЄС

Фото із сайту Поліції Чернігівської області

Правоохоронці затримали групу осіб, які впродовж тривалого часу вербували жінок для роботи в борделях ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ Національної поліції в Чернігівській області.

Правоохоронці задокументували факт злочину щодо угрупування, до якого увійшли громадяни України та ЄС. Кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення здійснюється за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України - торгівля людьми.

Під час спроби переправки до ЄС групи жінок затримано іноземця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому буде вирішуватися питання щодо обрання міри запобіжного заходу всім учасникам групи.

Згідно із чинним законодавством, работорговцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.