На Чернігівщині затримали групу торговців жінками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУ Національної поліції в Чернігівській області.
Правоохоронці задокументували факт злочину щодо угрупування, до якого увійшли громадяни України та ЄС. Кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення здійснюється за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України - торгівля людьми.
Під час спроби переправки до ЄС групи жінок затримано іноземця в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому буде вирішуватися питання щодо обрання міри запобіжного заходу всім учасникам групи.
Згідно із чинним законодавством, работорговцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування.
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