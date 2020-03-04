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04 марта 2020, 11:04 3

В Черниговской области жителей предостерегли от походов в театры и кино

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04 марта 2020, 11:04 3
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Жителям советуют не ходить в людные места и соблюдать индивидуальные меры для профилактики коронавируса
Жителям советуют не ходить в людные места и соблюдать индивидуальные меры для профилактики коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Черниговской облгосадминистрации Андрея Прокопенко в facebook.

По результатам противоэпидемической комиссии по предотвращению занесения и распространения на территории Черниговской области случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, принят ряд решений.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Следовательно, в заведениях школьного и дошкольного образования, других учреждениях, а также в транспорте внедряют усиленный дезинфекционный режим.

Отменяются меры ОГА и бюджетных учреждений, запланированные в закрытых помещениях. Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения других мероприятий - театров, кинотеатров и т. п.

Кроме того, вдвое увеличен размер средств на закупку индивидуальных средств защиты врачей. Принято решение обратиться в Министерство здравоохранения для утверждения механизма увеличения оплаты труда врачей инфекционных отделений на особый период.

"Обратились в СНБО с предложением временно ограничить въезд в Украину граждан из стран, где зафиксированы массовые случаи коронавируса", - говорится в сообщении.

Председатель ОГА акцентирует внимание на необходимость индивидуальных профилактических мероприятий.

"Мойте и дезинфицируйте руки, регулярно проветривайте помещение, не контактируйте с людьми, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, усиливайте иммунитет", - отмечает Прокопенко.


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