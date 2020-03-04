В Черниговской области жителей предостерегли от походов в театры и кино
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Черниговской облгосадминистрации Андрея Прокопенко в facebook.
По результатам противоэпидемической комиссии по предотвращению занесения и распространения на территории Черниговской области случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, принят ряд решений.
Напомним, вчера в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Следовательно, в заведениях школьного и дошкольного образования, других учреждениях, а также в транспорте внедряют усиленный дезинфекционный режим.
Отменяются меры ОГА и бюджетных учреждений, запланированные в закрытых помещениях. Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения других мероприятий - театров, кинотеатров и т. п.
Кроме того, вдвое увеличен размер средств на закупку индивидуальных средств защиты врачей. Принято решение обратиться в Министерство здравоохранения для утверждения механизма увеличения оплаты труда врачей инфекционных отделений на особый период.
"Обратились в СНБО с предложением временно ограничить въезд в Украину граждан из стран, где зафиксированы массовые случаи коронавируса", - говорится в сообщении.
Председатель ОГА акцентирует внимание на необходимость индивидуальных профилактических мероприятий.
"Мойте и дезинфицируйте руки, регулярно проветривайте помещение, не контактируйте с людьми, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, усиливайте иммунитет", - отмечает Прокопенко.
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