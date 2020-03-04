У МОЗ не відкидають поширення коронавірусу по Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення китайського коронавірусу на території країни

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення китайського коронавірусу на території країни

Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

"Ми повинні розуміти, що рано чи пізно, але коронавірусна інфекція може поширюватися і на території нашої країни", - сказав він.

При цьому Ляшко навів приклад держав, де вірус набирає обертів. "Сьогодні у нас один випадок. Можливо, буде і поширення хвороби на території. Ми бачимо приклад Італії, Німеччини", - додав санлікар.

Також Ляшко повідомив, що станом на вечір 3 березня у тих, хто контактував з інфікованим коронавірусом жителем Чернівців, не виявлено симптомів розвитку COVID-2019.

Однак на питання, скільки ще носіїв коронавырусу в Україні можуть залишатися не виявленими, він відповів: "Складно сказати".

За його словами, зараз фахівці з охорони здоров'я, медики та вчені розробляють епідеміологічний прогноз для України. "Оскільки коронавірус - нова і маловивчена інфекція, ми залучили Академію медичних наук, щоб вони допомогли нам розробити оптимістичний і негативний сценарій", - зазначив санлікар.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого. Пізніше дружину хворого коронавірусом госпіталізували на вимогу сусідів.