18:45  27 января
В Украину идет потепление до +14 градусов
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
27 января 2026, 18:20

В Черкасской области чиновнику сообщили о подозрении из-за нанесенного ущерба 5,6 млн грн во время обустройства укрытия

27 января 2026, 18:20
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция установила, что чиновник в Черкасской области небрежно организовал строительство укрытия, нанеся громаде миллионный ущерб

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области полиция сообщила о подозрении 46-летнему чиновнику из-за ущерба при обустройстве фортификационного сооружения гражданской защиты. Согласно данным следствия, его действия нанесли территориальной громаде более 5,5 млн гривен ущерба. Расследование проводят следователи областного управления полиции под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что должностное лицо нарушило законодательные требования при организации строительства укрытия в одном из образовательных учреждений области. Он не привлек профильную организацию по разработке проектной документации, а также не заключил договор подряда на строительные работы. Поэтому контроль за процессом строительства был фактически невозможен.

Чиновнику сообщили о подозрении

В результате таких действий строительство проводилось без надзора и организационного обеспечения, что привело к значительным финансовым потерям для местной громады. Общая сумма нанесенного ущерба оценивается в 5 600 000 гривен.

Следователи сообщили чиновнику о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за служебную халатность. Расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Закарпатье депутату Береговского районного совета сообщили о подозрении в представлении заведомо недостоверной декларации и легализации доходов – он скрыл имущество и доходы на сумму свыше 8,3 млн гривен, в том числе автомобиль Ford Mustang и финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class за 3,75 млн грн.

27 января 2026
