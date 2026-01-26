Фото: Національна поліція України

Правоохоронці відреагували на відео з погрозами у соцмережах, провели спецоперацію та вилучили небезпечний предмет

Про це пише поліція Черкащини, передає RegioNews.

У місті Сміла Черкаської області правоохоронці затримали чоловіка, який публічно погрожував використати гранату. Інформація про це надійшла до Черкаського районного управління поліції після того, як у соціальних мережах з’явилося відео з відповідними погрозами. Правоохоронці встановили особу автора запису та перевірили обставини можливого правопорушення.

На місце проживання чоловіка оперативно виїхали слідчо-оперативна група, бійці спецпідрозділу КОРД, криміналісти, вибухотехніки та кінологи обласної поліції. Дії силовиків були спрямовані на запобігання потенційній небезпеці для мешканців. Під час спецоперації правоохоронці забезпечили контроль ситуації та обмежили доступ сторонніх осіб до локації.

Затриманим виявився 49-річний місцевий житель. Його затримали із застосуванням спецзасобів. За офіційною інформацією, внаслідок події ніхто з громадян або правоохоронців не постраждав. У чоловіка вилучили гранату. Небезпечний предмет направили на експертне дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Слідчі поліції Сміли повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

