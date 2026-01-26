16:40  26 января
26 января 2026, 17:57

Угрожал взрывом в соцсетях: в Черкасской области мужчину взяли под стражу

26 января 2026, 17:57
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители отреагировали на видео с угрозами в соцсетях, провели спецоперацию и изъяли опасный предмет

Об этом пишет полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В городе Смела Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который публично угрожал использовать гранату. Информация об этом поступила в Черкасское районное управление полиции после того, как в социальных сетях появилось видео с соответствующими угрозами. Правоохранители установили личность автора записи и проверили обстоятельства возможного правонарушения.

На место жительства мужчины оперативно выехали следственно-оперативная группа, бойцы спецподразделения КОРД, криминалисты, взрывотехники и кинологи областной полиции. Действия силовиков были направлены на предотвращение потенциальной опасности для жителей. Во время спецоперации правоохранители обеспечили контроль ситуации и ограничили доступ посторонних лиц к локации.

Задержанным оказался 49-летний местный житель. Его задержали с применением спецсредств. По официальной информации, в результате происшествия никто из граждан или правоохранителей не пострадал. У мужчины изъяли гранату. Опасный предмет направили на экспертное исследование в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Следователи полиции Смелы сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, что касается незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все происшествия.

Ранее сообщалось, во Львовском районе правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который сам позвонил в полицию, заявил о наличии у него гранат и патронов и угрожал взорвать админздание в Пустомытах.

