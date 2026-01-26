Один точний удар в серце: на Черкащині чоловік вбив знайомого та намагався сховати тіло

Ілюстративне фото

Трагедія сталась в одному з приватних будинків на Черкащині. Між двома чоловіками сталась побутова сварка. Відомо, що один з них був п'яним. Під час конфлікту один із чоловіків схопив ніж. Він завдав "опоненту" один точний удар ножем у ліву частину грудної клітки.

Поранений намагався врятуватися: він зміг дійти до подвір’я поруч розташованого домоволодіння, де впав. На жаль, від отриманих ран він помер. При цьому вбивця намагався приховати сліди злочину. Він пішов до сусідньої річки й викинув туди ніж — знаряддя вбивства. Потім повернувся, переконався, що ніхто не спостерігає, і перетягнув тіло до лісового масиву в адміністративних межах села Думанці. Там і залишив, після чого зник.

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

