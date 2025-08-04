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У Черкаській області аферист привласнив собі квартиру. Згодом це житло продали і стали здавати в оренду

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Черкаській області апеляційний суд визнав чоловіка винним у шахрайстві. Відомо, що він отримав підроблений договір купівлі-продажу квартири в 2008 році, а також підроблену довідку з КП "Черкаське обласне бюро технічної інвентаризації". У 2020 році на підставі фейкових документів він зареєстрував на себе квартиру.

Чоловік практично одразу передавав квартиру до статутного капіталу ТОВ "Альфа-Буд Черкаси", яка потім продала це житло. Фактично ж ця квартира за заповітом від 2018 року належала іншій людині.

Законна власниця квартири у 2019 році виявила, що там живе інша жінка. Їй сказали, що житло здали рієлтори.

Обвинувачений свою провину визнав, але частково. Також допитали жінку, який шахраї продали цю квартиру за 15 тисяч доларів. Розрахунок відбувався у нотаріуса, гроші давав її зять. На цей час у квартирі з її дозволу проживають квартиранти й вона вважає себе законною власницею.

Суд покарав шахрая позбавленням волі на 4 роки із конфіскацією частини майна у виді земельної ділянки.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили шахраїв, які організували схему на будівництві житла для військових. Загалом вони виманили у забудовника понад 2 мільйони доларів.