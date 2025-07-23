12:34  23 липня
У Рівному вперше за три роки зафіксували випадок тропічної малярії
06:40  23 липня
У Чернівцях у водоймі виявили тіло жінки
04:20  23 липня
Співачка Анна Трінчер розповіла, як її шантажували інтимним відео
UA | RU
UA | RU
23 липня 2025, 15:01

Родина полковника СБУ обзавелася елітним житлом у трьох містах України

23 липня 2025, 15:01
Читайте также на русском языке
фото: hromadske
Читайте также
на русском языке

Родичі полковника СБУ Олексія Прокопенка придбали елітну нерухомість у Києві, Одесі та Хмельницькому на понад 600 тисяч доларів. Серед покупок — дворівневий пентхаус у центрі столиці, квартири біля моря та Tesla

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, передає RegioNews.

Усе це оформлено на тещу, батьків та інших близьких родичів Прокопенка. Деякі з них — пенсіонери або мають малоприбутковий бізнес. Частину квартир купували за сумнівно заниженими цінами.

Журналісти припускають, що така схема може бути способом приховати незаконне збагачення. Сам Прокопенко служив у містах, де пізніше його родичі купували нерухомість. Він відмовився зустрічатися з журналістами, натомість заявив, що розлучився з дружиною, і родинне майно — не його відповідальність.

Всі ці покупки родичів Прокопенка в СБУ пояснили їхніми заощадженнями.

Уже колишня теща Прокопенка, за версією СБУ, з 2002 до 2022 року займалася гуртовою торгівлею продуктами, хоча, відповідно до її ФОП, Світлана Борис торгувала у роздріб. Торік жінка почала торгувати одягом. Мовляв, тоді вона заробила 2 мільйони 150 тисяч гривень (чого б не вистачило на столичний пентхаус).

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Олексія Прокопенка начальником управління Служби безпеки України в Хмельницькій області в травні 2024 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
полковник СБУ Олексій Прокопенко розслідування майно Нерухомість авто теща
ТОП гучних корупційних скандалів, розкритих НАБУ і САП
23 липня 2025, 12:28
Високопосадовець СБУ вимагав $300 тисяч у організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон
22 липня 2025, 11:20
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
У Києві триває ліквідація наслідків негоди 22 липня
23 липня 2025, 15:09
Стала жертвою фейкової криптобіржі: на Прикарпатті жінка втратила 600 тис грн
23 липня 2025, 14:59
Стало відомо, коли Україна отримає анонсовані Трампом Patriot
23 липня 2025, 14:46
У Кривому Розі ліквідовують наслідки нічної атаки: пошкоджено десятки будинків
23 липня 2025, 14:44
Шахрайку, яка обікрала українців на 50 млн грн під виглядом зборів на дрони, екстрадували з ОАЕ
23 липня 2025, 14:40
Студентка КНУ закликає бойкотувати викладачів-нардепів, які підтримали скандальний закон про НАБУ і САП
23 липня 2025, 14:28
Чинна влада намагається знищити все, що обтяжує її в свободі дій
23 липня 2025, 14:26
На Закарпатті затримали чотирьох чоловіків, які через Тису хотіли втекти до Угорщини
23 липня 2025, 14:19
"Збирали на кого не потрібно": Вірастюк розповів, чому голосував за скандальний закон про НАБУ та САП
23 липня 2025, 14:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »