Родина полковника СБУ обзавелася елітним житлом у трьох містах України

фото: hromadske

Родичі полковника СБУ Олексія Прокопенка придбали елітну нерухомість у Києві, Одесі та Хмельницькому на понад 600 тисяч доларів. Серед покупок — дворівневий пентхаус у центрі столиці, квартири біля моря та Tesla

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, передає RegioNews.

Усе це оформлено на тещу, батьків та інших близьких родичів Прокопенка. Деякі з них — пенсіонери або мають малоприбутковий бізнес. Частину квартир купували за сумнівно заниженими цінами.

Журналісти припускають, що така схема може бути способом приховати незаконне збагачення. Сам Прокопенко служив у містах, де пізніше його родичі купували нерухомість. Він відмовився зустрічатися з журналістами, натомість заявив, що розлучився з дружиною, і родинне майно — не його відповідальність.

Всі ці покупки родичів Прокопенка в СБУ пояснили їхніми заощадженнями.

Уже колишня теща Прокопенка, за версією СБУ, з 2002 до 2022 року займалася гуртовою торгівлею продуктами, хоча, відповідно до її ФОП, Світлана Борис торгувала у роздріб. Торік жінка почала торгувати одягом. Мовляв, тоді вона заробила 2 мільйони 150 тисяч гривень (чого б не вистачило на столичний пентхаус).

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Олексія Прокопенка начальником управління Служби безпеки України в Хмельницькій області в травні 2024 року.