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В Черкасской области аферист присвоил себе квартиру. Впоследствии это жилье продали и стали сдавать в аренду

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Черкасской области апелляционный суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Известно, что он получил поддельный договор купли-продажи квартиры в 2008 году, а также поддельную справку по КП "Черкасское областное бюро технической инвентаризации". В 2020 году на основании фейковых документов он зарегистрировал квартиру.

Мужчина практически сразу передавал квартиру в уставный капитал ООО "Альфа-Буд Черкассы", которая затем продала это жилье. Фактически же эта квартира по завещанию от 2018 принадлежала другому человеку.

Законная владелица квартиры в 2019 году обнаружила, что там живет другая женщина. Ей сказали, что жилье сдали риелторы.

Обвиняемый свою вину признал, но частично также допросили женщину, который мошенники продали эту квартиру за 15 тысяч долларов. Расчет происходил у нотариуса, деньги давал ее зять.

Суд наказал мошенника лишением свободы на 4 года с конфискацией части имущества в виде земельного участка.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили мошенников, организовавших схему на строительстве жилья для военных. В общей сложности они выманили у застройщика более 2 миллионов долларов.