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08 липня 2025, 17:06

На Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів

08 липня 2025, 17:06
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці ліквідували групу шахраїв, які організували схему на будівництві житла для військових і виманили у забудовника понад 2 млн доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, двоє адвокатів з Тернопільщини та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.

"Передбачалося, що значна кількість квартир у будинку буде передана родинам військовослужбовців. Однак документи на земельну ділянку так і не були оформлені, а гроші "осіли" в кишенях аферистів", - йдеться у повідомленні.

Двоє адвокатів - батько та син - зробили підприємцю "вигідну" пропозицію: вони оформлять документи на ділянку землі військової частини у Львові, а він збудує там багатоквартирний будинок. Зловмисники повідомили забудовнику, що для залагодження юридичних моментів потрібно понад 2 млн доларів.

Кошти, потерпілий передав "партнерам" готівкою у декілька етапів, а натомість отримав завідомо підроблені документи.

Зловмисників затримали. Їм оголосили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). За скоєне правозахисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подружжя з Тернопільщини привласнило майно іноземних інвесторів майже на 4 млн грн.

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