Скандал на Черкащині: 65-річного чоловіка силоміць мобілізували — суд не визнав порушень

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У місті Канів Черкаської області 65-річного чоловіка силоміць затримали, побили та доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), попри те, що його вік перевищує мобілізаційний поріг. Постраждалий не зміг домогтися відкриття кримінального провадження через пропущені строки подання заяви, а апеляційний суд відмовив у поновленні цього терміну

Про це інфомрує RegioNews із посиланням на дані судового реєстру.

Зазначається, що 20 березня 2025 року чоловіка зупинили невідомі особи, які представилися працівниками ТЦК та СП. Вони вимагали документи для встановлення особи й перевірки військового обліку. Оскільки документів у чоловіка не було, він запропонував викликати поліцію. Замість правоохоронців приїхали додаткові представники ТЦК.

Після короткої розмови чоловіка вдарили в обличчя та тулуб, після чого силоміць посадили в автомобіль і доставили до ТЦК. Там його утримували до моменту встановлення віку, який виявився вищим за граничний — 60 років.

Наступного дня його стан здоров'я погіршився, і він звернувся до лікарні. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забійну рану голови, забій грудної клітки, травматичну цервікокраніалгію, гіпертензію та тривожно-астенічний синдром. У лікарні чоловік перебував до 27 березня.

7 травня, після часткового відновлення, чоловік звернувся до поліції із заявою про злочин. Заяву прийняли, однак кримінального провадження не відкрили. Справу перекинули між правоохоронними та наглядовими органами: спочатку до Смілянської окружної прокуратури, а потім — до Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, яка вказала, що не має повноважень.

23 червня постраждалий подав скаргу на бездіяльність слідчого до Канівського міськрайонного суду. Але суд відмовив у розгляді через пропущений десятиденний строк.

За допомогою адвоката чоловік подав апеляцію, пояснивши запізнення погіршенням здоров’я, моральним станом і спробами домогтися справедливості через інші органи.

Проте Черкаський апеляційний суд 16 липня залишив рішення першої інстанції без змін. Суд вказав, що хвороба не є поважною причиною для пропуску строку, оскільки постраждалий у цей час міг надсилати інші звернення.

Нагадаємо, днями у Черкасах військовозобов'язаний під час проходження ВЛК вистрибнув із вікна. У ТЦК повідомили, що йому надають медичну допомогу і його життю нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що на думку міністра оборони Дениса Шмигаля, в Україні мобілізація на 90% добровільна.