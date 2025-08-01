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Процес мобілізації в області триває, хоча без проблем не обходиться

Про це передає RegioNews із посиланням на " Відомо ".

Як повідомили в обласному ТЦК та СП, під час моніторингу інформаційного простору у липні 2025 року були зафіксовані 26 інцидентів, 96% із яких містили маніпулятивну, фейкову або викривлену інформацію.

"На жаль, маємо 1 конфліктну ситуацію між військовослужбовцем РТЦК та СП та цивільним громадянином у місті Кривий Ріг", – зазначили у ТЦК.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Керівництво та особовий склад РТЦК співпрацюють із правоохоронцями під час розслідування.

У "Відомо" розповіли, що йдеться про інцидент у Металургійному районі Кривого Рогу, коли літнього чоловіка побили перед будівлею ТЦК. За словами очевидців, він прийшов дізнатися про свого сина, а коли виходив із ТЦК, поруч зупинився автомобіль із військовими. Літній чоловік сказав кілька слів і пішов далі, але один із військових наздогнав його та почав бити. Поліцейський, який був поруч, не втрутився.

Нагадаємо, у липні в Харківській області зафіксували 29 інцидентів, які пов'язані з ТЦК. При цьому підтвердили лише шість з них. За результатами перевірок до відповідальності притягнули двох працівників ТЦК, ще щодо чотирьох тривають розслідування. Звільнень наразі не було.