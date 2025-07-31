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Родичка чоловіка, який у Черкасах вистрибнув з вікна від час проходження ВЛК, заявила, що в ТЦК кажуть неправду. За її словами, на чоловіка чинили тиск

Про це повідомляє OBOZ, передає RegioNews.

У Черкасах військовозобов'язаний під час проходження ВЛК вистрибнув з вікна. У ТЦК повідомили, що йому надають медичну допомогу і його життю нічого не загрожує. Також додали, що розпочали розслідування обставин.

При цьому Анастасія Копієвська, племінниця постраждалого, заявила, що в ТЦК пишуть неправду. За її словами, зараз її родич у важкому стані в реанімації.

За словами дівчини, її родича силоміць заштовхали в автобус, не дали права на дзвінок і чинили психологічний тиск.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві чоловік втік від ТЦК та стрибнув з моста. На жаль, чоловік загинув. Це сталось після того, як його зупинили для перевірки документів.