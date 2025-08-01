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01 августа 2025, 15:55

Скандал на Черкащине: 65-летнего мужчину силой мобилизовали — суд не признал нарушений

01 августа 2025, 15:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В городе Канев Черкасской области 65-летнего мужчину силой задержали, избили и доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), несмотря на то, что его возраст превышает мобилизационный порог. Пострадавший не смог добиться возбуждения уголовного производства из-за пропущенных сроков подачи заявления, а апелляционный суд отказал в возобновлении этого срока

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные судебного реестра.

Отмечается, что 20 марта 2025 мужчину остановили неизвестные лица, которые представились работниками ТЦК и СП. Они потребовали документы для установления личности и проверки военного учета. Поскольку документов у мужчины не было, он предложил вызвать полицию. Вместо полиции приехали дополнительные представители ТЦК.

После короткого разговора мужчину ударили в лицо и туловище, после чего силой посадили в автомобиль и доставили в ТЦК. Там его содержали до момента установления возраста, который оказался выше предельного — 60 лет.

На следующий день его состояние ухудшилось и он обратился в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб головы, ушиб грудной клетки, травматическую цервикокраниалгию, гипертензию и тревожно-астенический синдром. Возле больницы мужчина находился до 27 марта.

7 мая, после частичного восстановления, мужчина обратился в полицию с заявлением о преступлении. Заявление было принято, однако уголовное производство не было открыто. Дело перебросили между правоохранительными и надзорными органами: сначала в Смелянскую окружную прокуратуру, а затем — в Черкасскую специализированную прокуратуру в сфере обороны, которая указала, что не имеет полномочий.

23 июня пострадавший подал жалобу на бездействие следователя в Каневский горрайонный суд. Но суд отказал в рассмотрении из-за пропущенного десятидневного срока.

С помощью адвоката мужчина подал апелляцию, объяснив опоздание ухудшением здоровья, моральным состоянием и попытками добиться справедливости через другие органы.

Однако Черкасский апелляционный суд 16 июля оставил решение первой инстанции без изменений. Суд указал, что болезнь не является уважительной причиной пропуска срока, поскольку пострадавший в это время мог посылать другие обращения.

Напомним, на днях в Черкассах военнообязанный во время прохождения ВЛК выпрыгнул из окна. В ТЦК сообщили, что ему оказывают медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что, по мнению министра обороны Дениса Шмыгаля, в Украине мобилизация на 90% добровольная.

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