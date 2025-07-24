Ракетна атака на Черкаси: поліція показала наслідки обстрілів
Внаслідок нічного ракетного удару по Черкасах постраждали шестеро дорослих і дитина
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Черкаській області, передає RegioNews.
"Попередньо, відомо про сімох постраждалих людей, серед яких одна дитина. Медики надають необхідну допомогу. Обсяги руйнувань уточнюються", — йдеться в повідомленні.
Фахівці фіксують наслідки ракетного удару. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.
Нагадаємо, вночі 24 липня армія РФ атакувала Черкаси ракетами. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі, серед них — одна дитина.
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