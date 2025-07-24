Через російські обстріли постраждали 6 мирних мешканців Донеччини
За минулу добу російська армія поранила шістьох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За наявними даними, через ворожі обстріли цивільні постраждали у Мирнограді, Сіверську, Костянтинівці, Старорайському та Зарічному.
"Росія вбиває цивільних!", — йдеться в повідомленні.
Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 374 загиблих і 7 654 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, вчора російські окупанти атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула людина, постраждали шестеро цивільних, серед яких двоє дітей.
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