Через російські обстріли постраждали 6 мирних мешканців Донеччини

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За наявними даними, через ворожі обстріли цивільні постраждали у Мирнограді, Сіверську, Костянтинівці, Старорайському та Зарічному.

"Росія вбиває цивільних!", — йдеться в повідомленні.

Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 374 загиблих і 7 654 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.