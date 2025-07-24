Ракетная атака на Черкассы: полиция показала последствия обстрелов
В результате ночного ракетного удара по Черкассам пострадали шесть взрослых и ребенок
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области, передает RegioNews.
"Предварительно известно о семи пострадавших людях, среди которых один ребенок. Медики оказывают необходимую помощь. Объемы разрушений уточняются", — говорится в сообщении.
Специалисты фиксируют последствия ракетного удара. Идет ликвидация последствий вражеского удара.
Напомним, ночью 24 июля армия РФ атаковала Черкассы ракетами. В результате атаки пострадали мирные жители, среди них - один ребенок.
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