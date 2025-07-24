Ракетная атака на Черкассы: полиция показала последствия обстрелов

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В результате ночного ракетного удара по Черкассам пострадали шесть взрослых и ребенок

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области, передает RegioNews.

"Предварительно известно о семи пострадавших людях, среди которых один ребенок. Медики оказывают необходимую помощь. Объемы разрушений уточняются", — говорится в сообщении.

Специалисты фиксируют последствия ракетного удара. Идет ликвидация последствий вражеского удара.