Войска РФ нанесли ракетный удар по Черкассам: ранены гражданские, среди них — ребенок
Ночью 24 июля армия РФ атаковала Черкассы ракетами. В результате атаки пострадали мирные жители
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
"Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают. По предварительным данным, шестеро травмированных", — проинформировал чиновник.
Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко уточнил, что пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.
"По состоянию на данный момент спасатели уже ликвидировали пожары. К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них — один ребенок", — говорится в сообщении.
Под удар оккупантов попало одно из кладбищ города.
Напомним, сегодня ночью РФ нанесла массированный удар по Одессе дронами. В городе возникли пожары на легендарном рынке Привоз и жилых домах. Пострадали три человека.