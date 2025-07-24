Войска РФ нанесли ракетный удар по Черкассам: ранены гражданские, среди них — ребенок

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Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают. По предварительным данным, шестеро травмированных", — проинформировал чиновник.

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко уточнил , что пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.

"По состоянию на данный момент спасатели уже ликвидировали пожары. К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них — один ребенок", — говорится в сообщении.

Под удар оккупантов попало одно из кладбищ города.