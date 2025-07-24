06:35  24 июля
Украинские воины учатся стрелять из гранатометов на лазерных тренажерах
05:30  24 июля
На Николаевщине из реки Южный Буг достали тело человека
04:35  24 июля
Цены на арбуз в Украине резко изменились: сколько теперь стоит килограмм
UA | RU
UA | RU
24 июля 2025, 07:45

Войска РФ нанесли ракетный удар по Черкассам: ранены гражданские, среди них — ребенок

24 июля 2025, 07:45
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ночью 24 июля армия РФ атаковала Черкассы ракетами. В результате атаки пострадали мирные жители

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Ракетная атака на областной центр. Есть несколько пожаров по городу. Все службы работают. По предварительным данным, шестеро травмированных", — проинформировал чиновник.

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко уточнил, что пострадали семь человек, среди которых есть ребенок.

"По состоянию на данный момент спасатели уже ликвидировали пожары. К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них — один ребенок", — говорится в сообщении.

Под удар оккупантов попало одно из кладбищ города.

Напомним, сегодня ночью РФ нанесла массированный удар по Одессе дронами. В городе возникли пожары на легендарном рынке Привоз и жилых домах. Пострадали три человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война пожар Черкассы Анатолий Бондаренко ракетный удар Табурец Игорь
Россияне ударили по Запорожью и окрестностям "шахедами": возникли пожары
24 июля 2025, 07:25
Из-за атаки дронов в Одессе горит рынок Привоз, разрушенные дома
24 июля 2025, 07:00
В Кривом Роге ликвидируют последствия ночной атаки: повреждены десятки домов
23 июля 2025, 14:44
Все новости »
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В Одессе ликвидировали пожар на рынке Привоз
24 июля 2025, 08:40
В Херсонской области оккупанты убили человека, среди 6 пострадавших — 2 ребенка
24 июля 2025, 08:27
На Севере пограничники уничтожили транспорт и позиции управления российскими FPV-дронами
24 июля 2025, 08:15
Укрзализныця запустила новый поезд Николаев – Ивано-Франковск
24 июля 2025, 08:00
Россияне ударили по Запорожью и окрестностям "шахедами": возникли пожары
24 июля 2025, 07:25
Из-за атаки дронов в Одессе горит рынок Привоз, разрушенные дома
24 июля 2025, 07:00
Украинские воины учатся стрелять из гранатометов на лазерных тренажерах
24 июля 2025, 06:35
На Николаевщине из реки Южный Буг достали тело человека
24 июля 2025, 05:30
Цены на арбуз в Украине резко изменились: сколько теперь стоит килограмм
24 июля 2025, 04:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »