У Сумах маршрутка збила велосипедиста
ДТП із постраждалим велосипедистом сталася 14 липня на вулиці 8-го Березня в Сумах
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.
За даними слідства, маршрутний автобус Рута наїхав на велосипедиста. Потерпілий отримав тілесні ушкодження.
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 57-річного велосипедиста госпіталізували до лікарні", – йдеться в повідомленні.
За кермом маршрутки перебував 74-річний водій. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.
Нагадаємо, у центрі Тернополя легковик збив велосипедиста. Внаслідок ДТП електровелосипед відкинуло на тротуар, де перебували двоє осіб. Травми отримали водій велосипеда та перехожі.
У Тернополі двері автобуса затисли і зламали пасажирці ногуВсі новини »
15 липня 2025, 15:35Нетверезий іноземець на смерть збив мотоцикліста в Одесі
15 липня 2025, 14:23На трасі Дніпро–Павлоград перекинувся рейсовий мікроавтобус: подробиці з місця ДТП
15 липня 2025, 12:58
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
У Хмельницькому у воді виявили тіло потопельника
16 липня 2025, 02:15У Харкові в гідропарку потонула 8-річна дитина
16 липня 2025, 00:15В Україні подорожчав "національний" продукт: скільки тепер платити за кілограм
15 липня 2025, 23:55Вдарив ножем у серце: на Рівненщині чоловік вбив рідного брата
15 липня 2025, 23:45Тільки-но вийшов з-під варти: на Закарпатті засудили "нарко-бізнесмена"
15 липня 2025, 23:35На Запоріжжі рятувальники гасили пожеж на майже 10 гектарах
15 липня 2025, 23:20"Не закликав до подальших дій": Трамп відповів, чи пропонував Зеленському вдарити по Москві
15 липня 2025, 22:55Європейська компанія допомагає росіянам вивозити зерно з окупованого Бердянська
15 липня 2025, 22:43Жителів Запоріжжя попередили про отруйних павуків: що потрібно знати
15 липня 2025, 22:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить