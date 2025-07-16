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16 липня 2025, 01:25

У Сумах маршрутка збила велосипедиста

16 липня 2025, 01:25
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фото: Нацполіція
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ДТП із постраждалим велосипедистом сталася 14 липня на вулиці 8-го Березня в Сумах

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.

За даними слідства, маршрутний автобус Рута наїхав на велосипедиста. Потерпілий отримав тілесні ушкодження.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 57-річного велосипедиста госпіталізували до лікарні", – йдеться в повідомленні.

За кермом маршрутки перебував 74-річний водій. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, у центрі Тернополя легковик збив велосипедиста. Внаслідок ДТП електровелосипед відкинуло на тротуар, де перебували двоє осіб. Травми отримали водій велосипеда та перехожі.

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