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17 липня 2025, 14:31

В Одесі викрили тіньову схему продажу вейпів та тютюну для кальянів на 3,6 млн грн

17 липня 2025, 14:31
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Фото: БЕБ
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Правоохоронці викрили чоловіка, який протягом двох років заробляв на незаконному продажі контрафактних тютюнових виробів через Telegram

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо 27-річного жителя Одеси, якого підозрюють в організації незаконної торгівлі підакцизними товарами. Обвинувальний акт вже передали до суду для розгляду справи по суті.

Слідство встановило, що чоловік протягом двох років без жодних дозвільних документів збував контрафактну продукцію - зокрема, електронні сигарети та тютюн для кальянів. Він купував ці товари через інтернет, свідомо обираючи нелегальних постачальників, які не мали сертифікатів відповідності. Надалі продавець реалізовував продукцію через Telegram-канал, уникаючи прямого телефонного спілкування, щоб не привернути увагу правоохоронців. Зберігав товар у житлі на вулиці Героїв Крут, а для доставки замовлень використовував особисті дані сторонніх осіб без їхнього відома.

Під час обшуків за місцем зберігання продукції детективи вилучили велику партію електронних сигарет, кальянного тютюну, а також засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, записи обліку продажів і автомобіль. Загальна вартість знайденого оцінюється у 3,6 мільйона гривень.

Фігуранту справи офіційно повідомили про підозру. Його дії кваліфіковано за статтею, яка передбачає штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією і знищенням нелегальної продукції.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть чоловіка за торгівлю нелегальними сигаретами на 7,8 млн грн.

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БЕБ Одеса сигарети нелегальний бізнес Telegram тютюн
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