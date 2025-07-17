фото: Facebook/Delivery

У ніч проти 17 липня Дніпро знову зазнав ворожої атаки. Російські безпілотники влучили по об’єктах логістичної інфраструктури компанії "Делівері"

За офіційною інформацією, яку компанія оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, зафіксовано 12 прильотів дронів по території логістичної бази, передає RegioNews.

Внаслідок удару зазнали пошкодження термінал "Дніпро-Транзит" та офіс ЦРЦ-1, який обслуговує клієнтів як у місті, так і в Дніпропетровській області. Як зазначає компанія:

"На жаль, внаслідок атаки загинув водій. Ще двох працівників поранено та госпіталізовано".

Інші співробітники встигли евакуюватися до укриттів.

Також постраждала логістична техніка, яка використовувалась для адресної доставки. Частина території досі перебуває в зоні пожежі, рятувальники продовжують працювати над її ліквідацією. Термінал повністю знеструмлений, відсутній інтернет-зв’язок. У зв’язку з цим всі рейси по Дніпру та області скасовані. У "Делівері" повідомили:

"Ми зможемо повернутися до обслуговування клієнтів лише після відповідного дозволу від спецслужб та завершення обстеження об’єктів".

Наразі фахівці компанії підраховують суму збитків та уточнюють перелік пошкоджених вантажів.

"Із кожним клієнтом по пошкодженому чи втраченому вантажу буде проведена індивідуальна робота щодо відшкодування збитків", – запевнили в "Делівері".

Компанія також зазначає, що команда вже працює над відновленням роботи, щоб якомога швидше повернутися до звичного режиму.

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