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17 июля 2025, 15:12

На трассе Киев – Одесса в ДТП погибла 29-летняя водитель Lexus, еще трое в больнице

17 июля 2025, 15:12
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фото: полиция Черкасской области
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На трассе близ Умани произошла смертельная авария, в результате которой одна женщина погибла, а еще три человека, среди них дети, попали в больницу

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии, произошедшей вечером 16 июля на автодороге "Киев - Одесса". Около 18:00 на 165-м километре трассы вблизи Умани внедорожник Lexus RX350 слетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, 29-летняя водитель не справилась с управлением на закругленном участке дороги.

ДТП на трассе Киев-ОдессаДТП на трассе Киев-Одесса

В результате аварии женщина, находившаяся за рулем, погибла на месте. В салоне авто также находились три пассажира - 61-летняя женщина, 12-летняя девочка и 3-летний мальчик. Все они получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. О состоянии потерпевших пока не сообщается.

Следователи полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". На месте происшествия работали правоохранители и спасатели.

Ранее сообщалось, что в Сумах маршрутка сбила велосипедиста.

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