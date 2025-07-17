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17 липня 2025, 14:59

Укрзалізниця запускає додаткові рейси Інтерсіті+ Київ - Львів із 19 липня

17 липня 2025, 14:59
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фото: Укрзалізниця
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Через високий попит на перевезення Укрзалізниця тимчасово збільшує кількість рейсів швидкісних поїздів між столицею та Львовом

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

АТ "Укрзалізниця" оголосила про введення додаткових швидкісних поїздів Інтерсіті+ на маршруті Київ - Львів - Київ. Таке рішення ухвалено у зв’язку зі зростанням попиту на перевезення у цьому напрямку.

Додаткові рейси почнуть курсувати вже з суботи, 19 липня. Пасажири зможуть скористатися новими поїздами як у напрямку Львова, так і на зворотному шляху до столиці. У компанії зазначають, що зміни покликані розвантажити популярний напрямок і забезпечити комфортні умови для мандрівників.

Квитки на нові рейси вже доступні для купівлі у застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті перевізника, а також у касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, Укрзалізниця розширила перелік поїздів із жіночими купе.

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