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17 июля 2025, 11:11

Утренний удар по Черкащине: поврежден объект инфраструктуры

17 июля 2025, 11:11
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня утром враг нанес удар беспилотником по Каневской общине. Зафиксировано попадание в один из объектов инфраструктуры

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, на месте происшествия работают все необходимые службы, чтобы оценить ситуацию и устранить последствия.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 17 июля российская армия выпустила по Украине 64 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 36 дронов, еще пять локационно потеряны.

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