Утренний удар по Черкащине: поврежден объект инфраструктуры
Сегодня утром враг нанес удар беспилотником по Каневской общине. Зафиксировано попадание в один из объектов инфраструктуры
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
По его словам, на месте происшествия работают все необходимые службы, чтобы оценить ситуацию и устранить последствия.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в ночь на 17 июля российская армия выпустила по Украине 64 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 36 дронов, еще пять локационно потеряны.
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