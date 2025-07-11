фото: поліція Черкащини

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

На Черкащині поліцейські задокументували факт масштабного незаконного вилову риби, який завдав державі збитків на понад 2 мільйони гривень. Правопорушення зафіксували в селі Кліщинці, що на Чорнобаївщині. Двоє місцевих мешканців, віком 29 і 34 роки, займалися браконьєрською риболовлею на території Кременчуцького водосховища.

Порушників, які виловлювали рибу сітками, виявили у селі Кліщинці

Згідно з інформацією правоохоронців, чоловіки здійснювали вилов риби з використанням сіток. Під час перевірки у них вилучили речові докази – два мотоцикли, два гумових човни та здобутий улов. Попередньо встановлено, що своїми діями вони завдали суттєвої шкоди водним біоресурсам. Експерти оцінили суму завданих збитків у понад два мільйони гривень.

На підставі зібраних матеріалів слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України – незаконне зайняття рибним промислом. Санкція передбачає як штраф, так і обмеження волі строком до трьох років. Слідство триває, усі обставини правопорушення встановлюються.

Раніше повідомлялося, на Черкащині викрили нелегальний вилов риби: збитки - понад 350 тисяч гривень.