На Черкащині затримали браконьєрів: риболовлею завдали збитків на понад 2 млн грн
Чергова схема браконьєрського вилову риби завдала багатомільйонних збитків державі
Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.
На Черкащині поліцейські задокументували факт масштабного незаконного вилову риби, який завдав державі збитків на понад 2 мільйони гривень. Правопорушення зафіксували в селі Кліщинці, що на Чорнобаївщині. Двоє місцевих мешканців, віком 29 і 34 роки, займалися браконьєрською риболовлею на території Кременчуцького водосховища.
Згідно з інформацією правоохоронців, чоловіки здійснювали вилов риби з використанням сіток. Під час перевірки у них вилучили речові докази – два мотоцикли, два гумових човни та здобутий улов. Попередньо встановлено, що своїми діями вони завдали суттєвої шкоди водним біоресурсам. Експерти оцінили суму завданих збитків у понад два мільйони гривень.
На підставі зібраних матеріалів слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України – незаконне зайняття рибним промислом. Санкція передбачає як штраф, так і обмеження волі строком до трьох років. Слідство триває, усі обставини правопорушення встановлюються.
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