фото: поліція Черкащини

Затримали двох браконьєрів, які завдали державі збитків на понад 350 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Поліцейські Черкащини припинили незаконний вилов риби в прибережній зоні Сулинського заповідника на Золотоніщині. Подія сталася 4 липня близько 21:30 у межах села Лящівка під час планового патрулювання водних об’єктів.

Правопорушниками виявилися двоє місцевих жителів віком 29 та 33 роки, які займалися браконьєрством. Попередні оцінки збитків, завданих державі внаслідок їхньої діяльності, перевищують 350 тисяч гривень.

На Золотоніщині припинено незаконний вилов риби

Поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують факт порушення. Наразі дізнавачі оформили відповідні матеріали і розпочали кримінальне провадження за порушення правил рибальства.

Раніше повідомлялося, в Україні виросли штрафи за бракон’єрство.