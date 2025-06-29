фото: полиция Черкасской области

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает Regionews.

В ночь на 29 июня Черкасская область снова оказалась под вражеским обстрелом. Российские силы атаковали регион, используя беспилотники и ракетное вооружение. Удар нанесен по городу Смела – под огонь попали объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительной информации, повреждены три многоквартирных дома, учебное заведение - колледж Национального университета пищевых технологий, а также несколько единиц автотранспорта. В результате атаки пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, врачи работают в усиленном режиме.

На местах взрывов развернут оперативный штаб. Представители полиции, взрывотехники, следственно-оперативные группы и спасатели фиксируют масштабы разрушений, обследуют и документируют последствия обстрела. В частности, специалисты собирают обломки вражеских боеприпасов как доказательства очередного военного преступления со стороны России.

Ранее сообщалось, во время массированного ракетно-дронового удара по Украине 29 июня погиб пилот F-16 Максим Устименко.