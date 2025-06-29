13:45  29 июня
В Киевской области зафиксировали повышенный уровень озона - как обезопаситься во время жары
10:30  29 июня
В результате ночной массированной атаки в Полтаве поврежден вокзал Полтава-Южная
16:42  28 июня
Во Львове зафиксировали уникальный рекорд
UA | RU
UA | RU
29 июня 2025, 11:17

Шесть человек пострадали, из них один ребенок: последствия обстрела рф в Черкасской области

29 июня 2025, 11:17
Читайте також українською мовою
фото: полиция Черкасской области
Читайте також
українською мовою

Ночью 29 июня Россия атаковала Черкасскую область, повредив жилые дома, колледж и автотранспорт

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает Regionews.

В ночь на 29 июня Черкасская область снова оказалась под вражеским обстрелом. Российские силы атаковали регион, используя беспилотники и ракетное вооружение. Удар нанесен по городу Смела – под огонь попали объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительной информации, повреждены три многоквартирных дома, учебное заведение - колледж Национального университета пищевых технологий, а также несколько единиц автотранспорта. В результате атаки пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, врачи работают в усиленном режиме.

На местах взрывов развернут оперативный штаб. Представители полиции, взрывотехники, следственно-оперативные группы и спасатели фиксируют масштабы разрушений, обследуют и документируют последствия обстрела. В частности, специалисты собирают обломки вражеских боеприпасов как доказательства очередного военного преступления со стороны России.

Ранее сообщалось, во время массированного ракетно-дронового удара по Украине 29 июня погиб пилот F-16 Максим Устименко.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
атака Черкасская область Смела РФ Украина УДАР ракета разрушения
В ночь на 29 июня РФ атаковала мирные города: что известно о последствиях атаки по областям
29 июня 2025, 11:00
В результате ночной массированной атаки в Полтаве поврежден вокзал Полтава-Южная
29 июня 2025, 10:30
Массированный ракетно-дроновый удар РФ 29 июня: ВСУ обезвредили 475 вражеских целей
29 июня 2025, 09:30
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
До +37 градусов в тени: сильная жара накроет Украину уже в эти выходные
29 июня 2025, 15:10
Министерство национального единства создавали ради единой цели
29 июня 2025, 14:28
В результате очередного удара РФ на Херсонщине погибла женщина, семеро получили ранения
29 июня 2025, 14:25
Минобороны приняло на вооружение гусеничный беспилотник "Муравей" для выполнения сложных задач
29 июня 2025, 14:09
В Киевской области зафиксировали повышенный уровень озона - как обезопаситься во время жары
29 июня 2025, 13:45
Россия атаковала Донецкую область: один погибший и 10 раненых в сутки
29 июня 2025, 13:00
Массированный обстрел Запорожья: 395 ударов в сутки, пострадала 16-летняя девушка
29 июня 2025, 12:40
Враг обстрелял Харьковщину: повреждены жилые дома и сельхозтехника
29 июня 2025, 12:20
Министерство национального единства создавали ради единой цели
29 июня 2025, 11:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »