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В Черкассах суд вынес решение по военному, который предлагал "помощь" с оформлением инвалидности. За 12 тысяч долларов он был готов "повлиять" на ВЛК

Об этом сообщает "Судебный Репортер", передает RegioNews.

В Черкассах командира автомобильной роты автомобильного батальона подвоза горючего воинской части сочли виновным в злоупотреблении влиянием. Его наказали штрафом в размере 93,5 тысяч гривен.

Осенью в общении со знакомой военный услышал, что ее подруга хочет группу инвалидности. Жена хотела сделать так, чтобы ее муж получил возможность оформить отсрочку от мобилизации и уехать за границу. Тогда военный предложил своей знакомой услугу – он пообещал за деньги повлиять на ВЛК.

Однако женщина обратилась к работникам Управления Службы безопасности Украины и продолжала действовать под их контролем. Военного разоблачили, когда передавали 12 тысяч долларов.

Напомним, ранее 50-летнюю жительницу Одессы уличили на том, что она требовала от военного одной из местных частей 14 тысяч долларов. За эти деньги она обещала повлиять на ВЛК для того, чтобы он мог получить инвалидность и стать непригодным к службе.