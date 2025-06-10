Не хотів служити: на Черкащині судили чоловіка, який відмовився від повістки
На Черкащині отримав вирок чоловік, який відмовився від мобілізації. При цьому він був придатним до служби
Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.
На Черкащині суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Зазначається, що він був придатним до військової служби за станом здоров’я. При цьому чоловік не мав підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Попри це у квітні 2023 року він відмовився від отримання повістки, бо не хотів служити.
Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині судили батька військового. Він відмовився від мобілізації, тому що його син уже служить. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від служби.
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