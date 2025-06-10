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На Черкащині отримав вирок чоловік, який відмовився від мобілізації. При цьому він був придатним до служби

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Черкащині суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Зазначається, що він був придатним до військової служби за станом здоров’я. При цьому чоловік не мав підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Попри це у квітні 2023 року він відмовився від отримання повістки, бо не хотів служити.

Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині судили батька військового. Він відмовився від мобілізації, тому що його син уже служить. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від служби.