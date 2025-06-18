В Черкасской области будут судить военного, который наводил вражеские ракеты на Украину
Военнослужащий наводил вражеские ракеты на украинских защитников в четырех областях
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, предатель по идейным убеждениям помогал врагу наносить ракетные удары по украинским защитникам в четырех регионах, в частности в Черкасской области.
В частности, фигурант предоставил информацию о местонахождении своей части, дислоцированной в Черкасской области. Человек сознательно отказывался от вознаграждения за свои действия, объясняя это поддержкой РФ.
В одном из случаев, сразу после передачи данных, по воинской части был нанесен ракетный удар. Сам предатель на тот момент уехал в командировку в другой регион.
Правоохранители задержали злоумышленника. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Черкасской судили мужчину, который отказался от повестки.