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18 июня 2025, 14:17

В Черкасской области будут судить военного, который наводил вражеские ракеты на Украину

18 июня 2025, 14:17
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фото: ГБР
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Военнослужащий наводил вражеские ракеты на украинских защитников в четырех областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, предатель по идейным убеждениям помогал врагу наносить ракетные удары по украинским защитникам в четырех регионах, в частности в Черкасской области.

В частности, фигурант предоставил информацию о местонахождении своей части, дислоцированной в Черкасской области. Человек сознательно отказывался от вознаграждения за свои действия, объясняя это поддержкой РФ.

В одном из случаев, сразу после передачи данных, по воинской части был нанесен ракетный удар. Сам предатель на тот момент уехал в командировку в другой регион.

Правоохранители задержали злоумышленника. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Черкасской судили мужчину, который отказался от повестки.

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