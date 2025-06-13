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На Черкащині ухвалили покарання для чоловіка, який вбив свою дружину. Відомо, що це сталось, коли він був у нетверезому стані

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Черкасах апеляційний суд розглядав справу чоловіка, якого засудили до дев'яти років позбавлення волі. Проте суд не задовільнив апеляцію, і покарання набрало законної сили.

За даними слідства, 49-річний житель міста Сміла в серпні минулого року був удома в п'яному стані. Нетверезий чоловік почав сваритися зі своєю 40-річною цивільною дружиною. Під час конфлікту він схопив ніж та завдав їй удар в область грудної клітки, від якого вона померла.

Нагадаємо, раніше на Одещині чоловік повідомив правоохоронцям про смерть його хворої дружини. Проте поліція з'ясувала, що насправді жінка померла після жорстокого побиття.