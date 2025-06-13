В Черкасской области нетрезвый мужчина убил жены ножом
В Черкасской области приняли наказание для мужчины, который убил свою жену. Известно, что это произошло, когда он был в нетрезвом состоянии
Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.
В Черкассах апелляционный суд рассматривал дело мужчины, которого приговорили к девяти годам лишения свободы. Однако суд не удовлетворил апелляцию, и наказание вступило в законную силу.
По данным следствия, 49-летний житель Смелы в августе прошлого года был дома в пьяном состоянии. Нетрезвый мужчина начал ссориться со своей 40-летней гражданской женой. Во время конфликта он схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки, от которого она скончалась.
Напомним, ранее в Одесской области мужчина сообщил правоохранителям о смерти его больной жены. Однако полиция выяснила, что на самом деле женщина скончалась после жестокого избиения.