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В Черкасской области приняли наказание для мужчины, который убил свою жену. Известно, что это произошло, когда он был в нетрезвом состоянии

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Черкассах апелляционный суд рассматривал дело мужчины, которого приговорили к девяти годам лишения свободы. Однако суд не удовлетворил апелляцию, и наказание вступило в законную силу.

По данным следствия, 49-летний житель Смелы в августе прошлого года был дома в пьяном состоянии. Нетрезвый мужчина начал ссориться со своей 40-летней гражданской женой. Во время конфликта он схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки, от которого она скончалась.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина сообщил правоохранителям о смерти его больной жены. Однако полиция выяснила, что на самом деле женщина скончалась после жестокого избиения.