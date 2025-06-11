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На Черкащині за підпал машини військового судили чоловіка. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Жителя Умані засудили до 4 років та 6 місяців позбавлення волі. Він підпалив автомобіль військового ЗСУ. 25-річний чоловік у 2024 році знайшов таку "роботу" в соцмережі, коли йому написав невідомий.

Чоловік погодився, а згодом навіть підготував засоби маскування й розпалювання вогню та вночі здійснив підпал камуфльованого автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Правоохоронці з'ясували, що замовником був представник російської спецслужби.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині підпалили два автомобілі військових. Рятувальники загасили полум'я. Правоохоронці шукають тих, хто до цього причетний.