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В Черкасской области за поджог машины военного судили мужчину. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Жителя Умани приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он поджег автомобиль военного ВСУ. 25-летний мужчина в 2024 году нашел такую "работу" в соцсети, когда ему написал неизвестный.

Мужчина согласился, а затем даже подготовил средства маскировки и разжигания огня и ночью совершил поджог камуфлированного автомобиля военнослужащего ВСУ. Правоохранители выяснили, что заказчиком являлся представитель российской спецслужбы.

Напомним, ранее на Житомирщине подожгли два автомобиля военных. Спасатели потушили пламя. Правоохранители ищут тех, кто к этому причастен.