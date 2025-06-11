Житель Черкасщины по заказу российской ФСБ поджег авто военного ВСУ
В Черкасской области за поджог машины военного судили мужчину. В ближайшие годы он проведет за решеткой
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
Жителя Умани приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он поджег автомобиль военного ВСУ. 25-летний мужчина в 2024 году нашел такую "работу" в соцсети, когда ему написал неизвестный.
Мужчина согласился, а затем даже подготовил средства маскировки и разжигания огня и ночью совершил поджог камуфлированного автомобиля военнослужащего ВСУ. Правоохранители выяснили, что заказчиком являлся представитель российской спецслужбы.
Напомним, ранее на Житомирщине подожгли два автомобиля военных. Спасатели потушили пламя. Правоохранители ищут тех, кто к этому причастен.
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