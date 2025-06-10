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В Черкасской области сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, который избил сожителя сестры. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Черкасской области сообщили о подозрении 26-летнему мужчине. По данным следствия, 31 мая он находился в гостях у сестры. Между ним и его сожителем произошла ссора. Тогда злоумышленник нанес потерпевшему два удара в область головы, от чего последний упал на пол.

Когда потерпевший лежал, мужчина продолжил избивать его ногой, из-за чего тот получил травмы головы и впоследствии скончался в реанимации. Подозреваемому избрали меру пресечения: содержание под стражей сроком на 60 суток.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни мужчина во время застолья с алкоголем жестоко избил товарища. Потерпевший скончался от полученных травм.