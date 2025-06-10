22:15  10 июня
В Одесской области мужчина нырнул в пруд и утонул
19:40  10 июня
На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации, — ОВА
09:59  10 июня
На Закарпатье правоохранители остановили "скорую" с уклонистами
UA | RU
UA | RU
10 июня 2025, 23:35

Бил лежащего по голове: в Черкасской области мужчина забил до смерти сожителя сестры

10 июня 2025, 23:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области сообщили о подозрении 26-летнему мужчине, который избил сожителя сестры. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Черкасской области сообщили о подозрении 26-летнему мужчине. По данным следствия, 31 мая он находился в гостях у сестры. Между ним и его сожителем произошла ссора. Тогда злоумышленник нанес потерпевшему два удара в область головы, от чего последний упал на пол.

Когда потерпевший лежал, мужчина продолжил избивать его ногой, из-за чего тот получил травмы головы и впоследствии скончался в реанимации. Подозреваемому избрали меру пресечения: содержание под стражей сроком на 60 суток.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Волыни мужчина во время застолья с алкоголем жестоко избил товарища. Потерпевший скончался от полученных травм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Избиение
Избил до смерти и ограбил: на Волыни мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы
29 мая 2025, 13:46
Избиение ветерана во Львовской области: полиция установила нападающих
28 мая 2025, 21:35
В Киеве подросток палкой забил до смерти бездомного
28 мая 2025, 16:52
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В Украине дорожает важный овощ борщевого набора: какая цена за килограмм
11 июня 2025, 00:50
ВСУ показали, как ночью сбивали российские "шахеды"
11 июня 2025, 00:25
Схема с работником банка: на Прикарпатье аферисты украли у женщины 72 тысячи
10 июня 2025, 23:55
На Полтавщине во время ссоры женщина избила мужчину до смерти
10 июня 2025, 23:45
Не хотел служить: в Черкасской области судили мужчину, который отказался от повестки
10 июня 2025, 23:25
Жена "отбивала" мужчину камнем: на Харьковщине задержали супругов, избивших представителей ТЦК и полиции
10 июня 2025, 22:55
В Одесской области мужчина нырнул в пруд и утонул
10 июня 2025, 22:15
В Украине разоблачили "бизнесменов", пытавшихся продавать трофейное оружие
10 июня 2025, 21:36
"Там наша пехота сможет сдержать врага": Бутусов объяснил, куда, скорее всего, сможет продвинуться РФ на Сумщине
10 июня 2025, 21:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »