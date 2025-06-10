Не хотел служить: в Черкасской области судили мужчину, который отказался от повестки
В Черкасской области получил приговор мужчина, который отказался от мобилизации. При этом он был пригоден к службе
Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.
В Черкасской области суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Отмечается, что он пригоден к военной службе по состоянию здоровья. При этом у мужчины не было оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации. Несмотря на это, в апреле 2023 года он отказался от получения повестки, потому что не хотел служить.
Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Житомирской области судили отца военного. Он отказался от мобилизации, потому что его сын уже служит. Суд признал мужчину виновным в уклонении от службы.
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