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10 июня 2025, 23:25

Не хотел служить: в Черкасской области судили мужчину, который отказался от повестки

10 июня 2025, 23:25
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В Черкасской области получил приговор мужчина, который отказался от мобилизации. При этом он был пригоден к службе

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Черкасской области суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Отмечается, что он пригоден к военной службе по состоянию здоровья. При этом у мужчины не было оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации. Несмотря на это, в апреле 2023 года он отказался от получения повестки, потому что не хотел служить.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области судили отца военного. Он отказался от мобилизации, потому что его сын уже служит. Суд признал мужчину виновным в уклонении от службы.

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